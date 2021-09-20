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Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Gençlerle aramıza yalanların girmesine izin vermeyeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Gençlerle aramıza birilerinin kendi siyasi çıkarları için sürekli olarak ürettiği yalanların girmesine izin vermeyeceğiz. Son 19 yılda adeta bir devrim gerçekleştirdiğimiz eğitim-öğretim imkânlarımızı inşallah daha da genişleteceğiz" açıklamasında bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Gençlerle aramıza yalanların girmesine izin vermeyeceğiz

20.09.2021, 20:01

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden gençler ve eğitimöğretime ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Siyasi çıkarlar uğruna gençlerin yanlış yönlendirilmesine izin vermeyeceklerini belirten Başkan Erdoğan, "eğitim-öğretim imkânlarımızı inşallah daha da genişleteceğiz" şeklinde konuştu.



"GENÇLERLE ARAMIZA YALANLARIN GİRMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"
Erdoğan paylaşımında, "Ülkemizin geleceğini emanet edeceğimiz gençlerimizle aramıza, birilerinin kendi siyasi çıkarları için sürekli olarak ürettiği yalanların girmesine izin vermeyeceğiz. Son 19 yılda adeta bir devrim gerçekleştirdiğimiz eğitim-öğretim imkânlarımızı inşallah daha da genişleteceğiz" ifadelerine yer verdi.

İşte o paylaşım;

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