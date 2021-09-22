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Başkan Erdoğan, New York'ta Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö ile bir araya geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile bir araya geldi.

Başkan Erdoğan, New York’ta Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö ile bir araya geldi
AA

22.09.2021, 09:07

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile bir araya geldi.

Yeni Türkevi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 30 dakika sürdü.

Görüşmede, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

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