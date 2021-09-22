Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi! Okullar kapanacak mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yazılı açıklama yaptı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Bakan Fahrettin Koca başkanlığında saat 17.00'de video konferans yöntemiyle toplandı.

Bilim Kurulu Toplantısı'nın gündeminde aşılama, vaka ve vefat sayıları ile son duruma dair değerlendirmeler oldu. Ayrıca, öne çıkan başlıklar arasında Milli Eğitim Bakanlığı ile koordineli yürütülen okullarda yüz yüze eğitim süreci de yer aldı.

Bakan Koca, toplantının ardından yazılı açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası yazılı bir açıklama yaptı. Bakan Koca, "Aşının yaygınlaşması ile birlikte artık üniversiteler dahil okulların en son kapanan değil, asla kapanmayan kurumlar olması konusunda ısrarlıyız." dedi.