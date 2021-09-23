Başkan Erdoğan, BM Gıda Sistemleri Zirvesi’ne video mesaj gönderdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çevrim içi olarak düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Gıda Sistemleri Zirvesi'ne video mesaj gönderdi.

Dünyanın, 'Sürdürülebilir Kalkınma' kapsamında açlığın 2030 itibariyle sona erdirilmesi hedefinin çok uzağında olduğunu belirten Başkan Erdoğan, "Dünya nüfusu artarken küresel gıda talebi de kaçınılmaz bir şekilde artmaktadır. Yoğunluğu ve yıkıcı etkileri artan iklim felaketleri, su kıtlığı, kuraklık gibi iklim değişikliğinin neticeleri de gıda kaynaklarını menfi şekilde etkiliyor.

GIDA KAYBI VE İSRAFI

Bu şekilde gıda sistemlerine yönelik maliyetler artarken gıda kaynaklarına erişim zorlaşmakta; zedelenen gıda güvenliği günümüzün en önemli imtihanlarından kitlesel göçü teşvik etmektedir. Koronavirüs salgını ise sistemin yükünü artırmış; büyük güçlüklerle elde edilen kazanımların hızla kaybedilmesi riskini beraberinde getirmiştir" ifadelerini kullandı.

Türkiye olarak bu tabloyu akılda bulundurarak salgın öncesinde 2019 yılında gerekli çalışmalara başladıklarına işret eden Erdoğan, mesajında şunlara değindi:



"Aynı yıl sürdürülebilir gıda sistemlerinin tüm unsurlarını kapsayan 21 çalışma grubuyla 3'üncü Tarım-Orman Şuramızı gerçekleştirdik. Su Şuramızın tanıtımını yaparak, ülkemiz genelinde istişarelere hız verdik. 2023 yılı sonuna kadar uygulanmak üzere; tohumdan sofraya dijital değer zincirinin kurulması, gıda kaybı ve israfına ilişkin alt yapının oluşturulması, Su Kanununun çıkarılması gibi 46 ana eylem ve 324 alt eylem belirledik. Milli yol haritamız, besin değeri yüksek, yeterli ve güvenilir gıdaya herkesin makul fiyatlarla ulaşımından, gıda kaybı ve israfının azaltılmasına; tarım, hayvancılık ve su ürünleri sektörlerinde sürdürülebilirlikten acil durumlara ve krizlere karşı gıda güvenliğinin teminine kadar çeşitli konulara odaklanmaktadır.