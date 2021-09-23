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Haberler Gündem Türkiye’ye girmeye çalışan 3 DEAŞ’lı gözaltında

Türkiye’ye girmeye çalışan 3 DEAŞ’lı gözaltında

Türkiye’ye girmeye çalışan 3 DEAŞ’lı gözaltında

23.9.2021

Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 3 DEAŞ terör örgütü üyesinin yakalandığını açıkladı. Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Hatay Reyhanlı'da görevli hudut birliklerimiz, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla girmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahısların DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi" dedi.
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