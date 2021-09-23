Yalan söylediğin için 1 milyon Iraklı öldü

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Beverly Hills şehrine giden ABD eski Başkanı George W. Bush'un, katıldığı konferansta konuşma yaptığı sırada, eski bir Amerikan askeri tarafından sözü kesildi. ABD'li Irak savaş gazisi olduğu öğrenilen Sosyalizm ve Kurtuluş Partisi'ne (PSL) bağlı ANSWER koalisyonunun üyesi Mike Prysner, Bush'un konuşması sırasında ayağa kalkarak adeta hesap sordu.





YAKA PAÇA ÇIKARILDI

Prysner, Bush'un yüzüne karşı, "Yalanlarınız yüzünden yaşamını yitiren milyonlarca insandan ve Iraklılardan ne zaman özür dileyeceksiniz? Silahlar konusunda yalan söylediniz. 11 Eylül saldırısıyla bağlantı konusunda yalan söylediniz. Iraklılara ve arkadaşlarıma yalan söylediniz. Beni Irak'a siz gönderdiniz. Sizin yüzünüzden arkadaşlarım öldü. Siz insanları öldürdünüz, siz yalan söylediniz. 1 milyon Iraklı öldü, çünkü yalan söylediniz" diyerek sert şekilde tepki gösterdi. Prysner, çevredekiler tarafından yaka paça salondan çıkarıldı.