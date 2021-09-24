  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Barış Pınarı bölgesinde 11 terörist öldürüldü

Barış Pınarı bölgesinde 11 terörist öldürüldü

Barış Pınarı bölgesinde 11 terörist öldürüldü

24.9.2021

MEHMETÇİK'İN terörle kararlı mücadelesi devam ediyor. Kahraman Türk askeri, son olarak Barış Pınarı bölgesine yönelik sızma ve saldırı girişiminin önüne geçti. 11 PKK/YPG'li terörist, komandoların başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Barış Pınarı bölgesinde 11 terörist öldürüldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.