Barış Pınarı bölgesinde 11 terörist öldürüldü

MEHMETÇİK'İN terörle kararlı mücadelesi devam ediyor. Kahraman Türk askeri, son olarak Barış Pınarı bölgesine yönelik sızma ve saldırı girişiminin önüne geçti. 11 PKK/YPG'li terörist, komandoların başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi.