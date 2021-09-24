MEHMETÇİK'İN terörle kararlı mücadelesi devam ediyor. Kahraman Türk askeri, son olarak Barış Pınarı bölgesine yönelik sızma ve saldırı girişiminin önüne geçti. 11 PKK/YPG'li terörist, komandoların başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
MEHMETÇİK'İN terörle kararlı mücadelesi devam ediyor. Kahraman Türk askeri, son olarak Barış Pınarı bölgesine yönelik sızma ve saldırı girişiminin önüne geçti. 11 PKK/YPG'li terörist, komandoların başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
Barış Pınarı bölgesinde 11 terörist öldürüldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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