Başkan Erdoğan: TEKNOFEST’i uluslararası marka haline getireceğiz

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyadan duyurduğu havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST alanına geldi. Burada açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, TEKNOFEST'e katılan gençlere de önemli mesajlar verdi. Erdoğan açıklamasında: "TEKNOFEST'in yüreği kıpır kıpır atan genç mucitleri, inşallah 2053 ve 2071 Türkiye'sinin mimarları olacaktır." ifadelerini kullandı.

MİLLİ KANATLAR İSİMLİ GÖSTERİYİ İZLEDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST'e katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 14.00 sıralarında Atatürk Havalimanı'ndaki festivale helikopterle geldi. Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile alanda kurulan tribünlere geçerek öğrencilerle "Milli Kanatlar" isimli gösteriyi izledi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Dünyanın bir numaralı Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te sizlerle beraber olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. TEKNOFEST'e teşrif eden her bir kardeşime hoşgeldiniz diyorum. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen TEKNOFEST'in hayırlı olmasını diliyorum.

Bizlere bu gururu yaşatan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'mız ile T3 Vakfı'na ve paydaş kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum.

Atalarımız, er giden gişine geç giden boşuna diyor. TEKNOFEST'te bu tarihi hakikate bir kez daha şahitlik ediyoruz. Karşımızdaki bu muhteşem atmosfer, kendini işine adayan emekçiler sayesinde ortaya çıktı.

"BİRİLERİ GENÇLERİMİZİ TANIMAK YERİNE HARFLERLE KATEGORİLERE AYIRIYOR"

Varsın birileri bizim gençlerimizi tanımak yerine sizleri harflerle kategorilere ayırarak tanımaya çalışsın. Varsın birileri ufuk çizmek yerine kısır gündemlerine alet etmeye çalışsın. Varsın birileri gençleri ayrım yapmadan kucaklamak yerine kutuplaştırmanın peşine düşsün. Biz gençlerimize inanıyoruz. Biz gençlerimizin harflerle tanımlayanların fersah fersah ötesinde karaktere, ufka sahip olduğunu biliyoruz.

"TEKNOFEST REKORLARIN VE REKORTMENLERİN FESTİVALİDİR"

Bugün burada ülkemizi güvenle, huzurla teslim edeceğimiz pırlanta gibi bir gençlik görüyorum. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak hem siz gençlerimizle hem de sizleri en güzel şekilde yetiştiren anne babalarımızla gurur duyuyorum. Rabbime şahsıma sizler gibi gençlerle yol yürümeyi nasip ettiği için sonsuz hamdolsun diyorum. TEKNOFEST rekorların ve rekortmenlerin festivalidir. TEKNOFEST yorulmak nedir bilmeyenlerin, kendine sınır çizdirmeyenlerin festivalidir. Burada 7'den 70'e tüm katılımcıların eşsiz bir teknoloji ziyafeti var.

"TOGG ARTIK HALKIMIZIN İSTİFADESİNE SUNULACAK"

AKINCI bu sene gökyüzü şölenimizin yeni yıldızı olarak boy gösterdi. Artık zaman yakın, TOGG artık halkımızın istifadesine sunulacak. ATAK helikopterlerimizi yaptık. Onunla beraber terörü ülkemizde ve ülke dışında belini kırdık. Bugün Türk yapımı olan bu teknolojilerin semalarımızda çıkardığı ses içimizi ısıtıyor göğsümüzü kabartıyor. İnsanlı ve insansız hava araçlarımızın sesi Türkiye'nin gücünü göstermek için çıkıyor. Bazıları bu uçakların çıkardığı sesleri acıyla hatırlıyor olabilir. Bizim gençlerimiz bu sesleri coşkuyla, büyük bir gururla hatırlayacaktır.

"TEKNOFEST'İ ULUSLARARASI BİR MARKA HALİNE GETİRECEĞİZ"

2018 yılında TEKNOFEST yolculuğu başladığında 20 bin başvuru vardı. 2021 TEKNOFEST'te geldiğimiz yerde ise yarışmaların sayısı 37'ye çıkarken başvuru sayısı 10 kat artarak 200 bini buldu. Önümüzdeki yıldan itibaren TEKNOFEST'i uluslararası bir marka haline getireceğiz. Başta Can Azerbaycan olmak üzere dost ve müttefik ülkelerde de düzenleyeceğiz.



Başkan Erdoğan'ın TEKNOFEST alanına gelişi SİHA'lar tarafından böyle görüntülendi.

Bugün yerli ve milli teknolojilerimizdeki başarıları konuşabiliyorsak bunda son 19 yılda atılan adımların çok büyük payı bulunuyor. 19 yıldır yaptığımız yatırım ve atılımlarla TEKNOFEST'in gençlerimizin yaktığı ateşin altyapısını hazırlıyoruz. Deneyap projelerini 81 ilimizin tamamına ulaştıracağız.

"BUNLAR BATI KARŞISINDA OLABİLDİĞİNCE EZİK KENDİ HALKINA VE ÜLKESİNE SON DERECE KABA VE KÜSTAHDIRLAR"

Aynı gökte uçsalar dahi karganın dünyası başka şahinin dünyası başkadır. Ülkemizde de siyaseti, ekonomiyi, savunmayı, diplomasiyi, bilimi milletin gözü yerine başkalarının gözünde gören okuyan bir kesim bulunuyor. Bunlar ülkeye ve millete ne hizmet ederler ne de hizmet edilmesine izin verirler. Bunlar ilimde, bilimde, sanatta, sporda, kültürde ne özgün eser ortaya koyarlar ne de sizin gibi gençlerimizin ürettiği değerleri takdir ederler. Bunlar batı ülkelerindeki her şeyi hizmet ve ürünü kaliteli bizde ise herşeyi kötü, kalitesiz görürler. Bunlar batı karşısında olabildiğince ezik kendi halkına ve ülkesine son derece kaba ve küstahdırlar. Kendi mahallesinin dışına çıkmayan sözde elit kıfayetsiz güruhu bizler gibi sizler de iyi tanıyorsunuz. Aynı şekilde bugüne kadar neyi başarmışsaz ülkemizi hangi alanlarda ileriye taşımışsan bunlara rağmen siz iyi biliyorsunuz. Size yapamazsınız, başaramazsınız diye üst perdenen ahkam kesenlerin sözüne asla kulak asmayın. Heyecanınızı anlamayanlara, sizi kafalarındaki dar kalıplara hapsetmeye çalışanlara asla prim vermeyin.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde başlayan TEKNOFEST'i Başkan Erdoğan da ziyaret ediyor Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından ziyaretine ilişkin bir paylaşımında bulundu. Başkan Erdoğan sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımında "Uzayın, havacılığın, teknolojinin, inovasyonun merkezi bu yıl da TEKNOFEST. Ben de birazdan TEKNOFEST'te olacağım" ifadelerinde bulundu.