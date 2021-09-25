‘Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı temel çatı’

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "AK Parti olarak vatandaşlarımızın dinsel tercihleri ve mezhep tercihlerinin tamamen kendilerine ait olduğunu düşünüyor, Alevi-Sünni vatandaş gibi bir ayrımı asla kabul etmiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı temel öatımızdır" dedi.

KARDEŞLİĞİMİZ ESASTIR

Sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada Ankara'nın bir ilçesinde bir Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni ile bazı öğrenciler arasında geçtiği iddia edilen hadisenin Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ankara Valiliği tarafından yakından takip edildiğini kaydeden Çelik, şunları söyledi: "Peşin hükümlü açıklamalar yerine incelemerin sonucu beklenmelidir. Kardeşliğimize kasteden her sözün ve davranışın karşısındayız. Kardeşliğimiz herşeyin esasıdır. Vatandaşlarımızın bu konuda sosyal medyada ortaya atılan yalan haberleri dikkate almamasını istirham ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Erdogan, Alevi-Sünni kardeşliğini en güzel şekilde ifade etmektedir. Türkiye, kurulan onca tuzağa rağmen nifak tuzağına düşmemiştir. Alevi ve Sünniler birbirlerinin yegane hamileridir."

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

ÖTE yandan Milli Eğitim Bakanlığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ankara'nın bir ilçesinde bir din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni ile bazı öğrenciler arasında geçtiği iddia edilen olayla ilgili Bakanlığımız tarafından inceleme/soruşturma başlatılmıştır. Süreç yakından takip edilmektedir" denildi.