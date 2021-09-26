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Başkan Erdoğan'dan yürek ısıtan paylaşım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, torunu Canan Aybike’nin kedisiyle olan fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğraf kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

Başkan Erdoğan’dan yürek ısıtan paylaşım

26.09.2021, 17:06

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından altıncı torunu Canan Aybike'nin kedisiyle olan fotoğrafını paylaştı.

Erdoğan fotoğrafa, "Sevgili torunum Aybike'nin kedisi Pıt Pıt Şeker... Güncel gelişmelere pek meraklı" notunu düştü. Paylaşıma kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum yapıldı.

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