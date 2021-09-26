Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından altıncı torunu Canan Aybike'nin kedisiyle olan fotoğrafını paylaştı.
Sevgili torunum Aybike'nin kedisi Pıt Pıt Şeker... Güncel gelişmelere pek meraklı 😺 pic.twitter.com/HcZyjmCQ7S— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 26, 2021
Erdoğan fotoğrafa, "Sevgili torunum Aybike'nin kedisi Pıt Pıt Şeker... Güncel gelişmelere pek meraklı" notunu düştü. Paylaşıma kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum yapıldı.
Başkan Erdoğan'dan yürek ısıtan paylaşım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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