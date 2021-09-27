Yeni yasama yılı hızlı başlayacak

MECLİS, yeni yasama dönemine 1 Ekim Cuma günü başlayacak. Meclis'in yaz ayında tadilata giren ve yenilenen yeni Genel Kurul Salonu da ilk kez kullanılacak. TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplanacak Genel Kurul'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan bir konuşma yapacak. Başkan Erdoğan'ın konuşmasında Türkiye'nin iç ve dış gündemi, yeni anayasa, ekonomi, göç ve pandemi ile mücadeleye ilişkin önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ

MECLİS'İ yılın sonuna kadar yoğun bir gündem bekliyor. Meclis'in öncelikli görüşeceği düzenleme ile küçük esnafa gelir vergisi muafiyeti, meslek lisesi öğrencilerini çalıştıran işverene teşvik, "Youtuber"lar için vergi düzenlemesi gibi önemli düzenlemelerin yer aldığı ekonomi paketi olacak. Meclis'in gündeminde ülke seçim barajının yüzde 7'ye düşürülmesini içeren Siyasi Partiler Yasası ve Seçim Yasası'ndaki değişiklik, sosyal medyada yalan ve iftiralara son verecek sosyal medya düzenlemesi gibi önemli konu başlıkları yer alıyor.

YENİ ANAYASA GÜNDEMDE

MECLİS'İN bir diğer gündem başlığı yeni anayasa olacak. MHP, yeni anayasa teklifini hazırlayarak AK Parti'ye iletmişti. AK Parti'de de çalışmalarda sona geldi. AK Parti'nin de önümüzdeki aylarda yeni anayasa teklifini açıklaması bekleniyor. Meclis yıl sonuna kadar yoğun bir bütçe görüşmelerine de sahne olacak. Öte yandan Ziya Selçuk'un istifasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı görevine getirilen Mahmut Özer de ilk kez Meclis'e gelerek yemin edecek.

EDA IŞIK