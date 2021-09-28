Başkan Erdoğan, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu bu sabah basketbol oynadı. Sağlıklı Yaşam için sporun çok önemli olduğunu vurgulayan Hidayet Türkoğlu o fotoğrafları #SporYapSağlıklıKal etiketiyle paylaştı.
Basketbol maçı sonrasında kahvaltı yapan Başkan Erdoğan'ın o anlarını da İbrahim Kalın paylaştı.
Cumhurbaşkanı Danışmanı Ahmet Cotuk da basketbol maçının ardından Başkan Erdoğan'ın resmini paylaştı.
Gönderiyi alıntılayan Bakan Varank, "Kimin yendiği anlaşılıyordur" diyerek skorun 50-24 olduğunu açıkladı.
Başkan Erdoğan sabah sporunda bakanlarla basketbol oynadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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