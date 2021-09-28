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Haberler Gündem Başkan Erdoğan sabah sporunda bakanlarla basketbol oynadı

Başkan Erdoğan sabah sporunda bakanlarla basketbol oynadı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu sabah bazı bakanlarla birlikte sabah sporu yaptı. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da yer aldığı basketbol maçının görüntüleri Hidayet Türkoğlu paylaştı.

Başkan Erdoğan sabah sporunda bakanlarla basketbol oynadı

28.09.2021, 15:55

Başkan Erdoğan, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu bu sabah basketbol oynadı. Sağlıklı Yaşam için sporun çok önemli olduğunu vurgulayan Hidayet Türkoğlu o fotoğrafları #SporYapSağlıklıKal etiketiyle paylaştı.

Basketbol maçı sonrasında kahvaltı yapan Başkan Erdoğan'ın o anlarını da İbrahim Kalın paylaştı.

Cumhurbaşkanı Danışmanı Ahmet Cotuk da basketbol maçının ardından Başkan Erdoğan'ın resmini paylaştı.


Gönderiyi alıntılayan Bakan Varank, "Kimin yendiği anlaşılıyordur" diyerek skorun 50-24 olduğunu açıkladı.

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