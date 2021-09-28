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Cumhuriyet heykel partisi

Her seferinde heykeli dikilecek bir konu bulan CHP’li yöneticiler, bu kez de Karşıyaka’da Bekir Coşkun, Kuşadası’nda ise Sabahattin Ali heykeli açtı.

Cumhuriyet heykel partisi

28.9.2021

CHP'Lİ belediyelerin vatandaşa hizmet olarak yaptığı heykel açılışlarına yenileri eklendi. Her seferinde heykeli dikilecek bir olay bulan CHP'li yöneticiler, bu kez de Sözcü'nün geçtiğimiz yıl ölen yazarı Bekir Coşkun'un heykelini açarken Aydın Kuşadası'nda Sabahattin Ali Heykeli açtı.

HEYKEL KARARI ALINMIŞTI
GAZETECİ-YAZAR Bekir Çoşkun'un ölümünden sonra kentte CHP'li belediyelerden yazar için heykel kararı gelmişti. Uzun uğraşlar sonucu çalışmalarını tamamlayan CHP'li Karşıyaka Belediyesi de ilçede Bekir Coşkun'un, ünlü köpeği Pako ile betimlendiği heykelin açılışı yapıldı. Heykeltıraş Ahmet Uzun tarafından yapılan eserde Bekir Coşkun elinde kitabı ve yanında ünlü köpeği Pako ile tasvir edildi. HEYKEL açılışında; CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Ayvalık Belediyesi eski Başkanı Rahmi Gencer, Karşıyaka Müftüsü İsa Gürler ve gazateci Uğur Dündar da yer aldı. CHP'li belediye Aydın'ın Kuşadası ilçesine bağlı Güzelçamlı Mahallesi'ndeki Sabahattin Ali Sokak'ta yürüttüğü yayalaştırma çalışması tamamlandıktan sonra sokağa Sabahattin Ali heykeli dikti.

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