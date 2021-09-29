“2 bin 243 eylemciden sadece 310’u öğrenci”

İÇIŞLERI Bakanı Süleyman Soylu, Aydın'ın Didim ilçesinde bulunan Didim Polis Moral Eğitim Merkezi'nde Toplumsal Olayları Müzakere Kursu açılış programına katıldı. Burada konuşma yapan Bakan Soylu'nun gündeminde yurt eylemleri vardı.

BOĞAZİÇİ ÖRNEĞİNİ VERDİ

Boğaziçi Üniversitesi olaylarını hatırlatan Soylu, "Merkez kampüste 108 gözaltı yapmıştık. Bunların 101'inin Boğaziçi Üniversitesi ile bağı yoktu. 79'u terör örgütlerinin üyesiydi. Şimdi de 'Yurt bulamayan öğrenciler' bahanesiyle bir dizi eylem yapıldı. Ülke genelinde 24 ilde toplam 114 eylem ve etkinlik gerçekleştirildi. 24 ildeki eylemlere 2 bin 243 kişi katıldı, mükerrerleri düşersek eylemlere 2 bin 57 kişi katıldı. Bunlardan 310'u öğrenci. Bunların da tamamına yakınının yurt başvurusu bulunmuyor. Bunların daha ziyade sol marjinal gruplara müzahir olduğu belirlendi. Bunların da 6'sının PKK/KCK, 6'sının MLKP, 5'inin TKKKÖ, 2'sinin TKP Kıvılcım, 1'inin FETÖ/PDY, 1'inin TKİP, 1'inin DKP üyesi olduğu tespit edildi" dedi. Bu tip eylem yapanların yıllardır aynı profilde olduğunu anlatan Soylu, "Ya devrimcidir, ya halk hareketidir, ya kurtuluş bilmem nesidir. Esasen tüm bu yapıların çıkış noktası, birkaç silahlı marjinal terör örgütüdür ve bu eylemler, bunların eleman devşirme ortamlarıdır" diye konuştu. Bakan Soylu'ya programda Didim'de Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, Jandarma Genel Komutan yardımcısı Musa Çetil, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, TBMM KİT Komisyonu başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş da eşlik etti.

HÜSEYİN ÇALIŞKAN