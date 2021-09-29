Biden’ın büyükelçi adayı Flake’den küstah açıklama

ABD'NİN Ankara Büyükelçi Adayı Jeff Flake, Türkiye'nin gelecekte Rus silahları satın alması halinde, ek yaptırımlarla karşılaşabileceğini söyleme küstahlığını gösterdi. Senato Dış İlişkiler Komitesi'nde onay oturumuna katılan Flake, konuşmasında Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğunu belirterek, "ABDTürkiye ilişkilerindeki zorluklara rağmen Türkiye, NATO'ya bağlı ve sürekli değişim içinde olan bir bölge için hem köprü hem de tampon görevi gören vazgeçilmez bir müttefiktir" ifadelerini de kullandı. Öte yandan Flake, 1915 olaylarını ise 'soykırım' olarak tanıdığını söyledi. Flake daha önce senatörken 1915 olayları için 'soykırım değildir' demişti.