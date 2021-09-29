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Haberler Gündem CIA 2017’de Assange’ı kaçırma planları yapmış

CIA 2017’de Assange’ı kaçırma planları yapmış

CIA 2017’de Assange’ı kaçırma planları yapmış

29.9.2021

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA), Londra'da Ekvador Büyükelçiliği'ne sığınan WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ı 2017'de kaçırma veya suikast düzenleme planları yaptığı öne sürüldü. Yahoo News'in eski ABD yetkilileriyle yaptığı röportajlara dayandırılan haberde, dönemin CIA Başkanı Mike Pompeo'nun, CIA bilgilerini sızdıran Assange ile ilgili yapılabilecekleri bir toplantıda anlattığı aktarıldı. Bu planlar arasında Rus ajanlarla çatışmaya girmek ve Assange'ın kaçırılacağı arabaya çarpmak gibi senaryolar olduğu da kaydedildi.

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