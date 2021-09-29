‘Güneyimizde tehlikeye müsaade etmeyiz’

MILLI Savunma Bakanı Hulusi Akar, önceki gün düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Suriye'nin kuzeyine yönelik son dönemde artan hava saldırılarının ardından Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüşebileceğini belirten Akar, "Onlar oradaki terörist gruplara saldırı yaptıklarını söylüyorlar ama ne ölenlerin ne de kaçanların arasında terörist var. Aylardan beri bunu anlatmaya çalışıyoruz. Mutabakattaki sorumluluklara sahip çıkılmasını bekliyoruz. Teröristlerin varlığı sürüyor. YPG tam anlamıyla PKK'nın kendisidir. Bizim en temel görevimiz hudutlarımızın ve asil milletimizin güvenliğidir. Güneyimizde bizim için herhangi bir riskin, tehdidin, tehlikenin oluşmasına müsaade etmeyeceğimizi başından beri söyledik, söylemeye devam ediyoruz" diye konuştu.