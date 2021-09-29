PKK’yı yine nokta atışıyla vurduk

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve terörden arananlar listesinin kırmızı kategorisinde yer alan PKK'nın sözde merkez komite üyesi 'Haydar Varto' kod adlı Engin Karaaslan'ın, MİT'in sahadaki ajanları sayesinde Suriye'nin Kamışlı bölgesinde faaliyet gösterdiği tespit edildi. Takibe alınan Karaaslan, bunun üzerine Kamışlı-Haseke ana yolundaki Eli Fero mevkisinde düzenlenen SİHA operasyonu ile etkisiz hale getirildi.

ÖCALAN'DAN EĞİTİM ALMIŞ

Terör örgütüne 1980'li yıllarda katılan Engin Karaaslan'ın, 1990'lı yıllarda Suriye'nin Şam bölgesinde PKK elebaşı Abdullah Öcalan'dan eğitim aldığı, 2000'li yıllarda ise PKK'nın sözde Ermenistan temsilciliği görevini üstlenerek 'KCK adalet divanı üyesi' olarak görev yaptığı öğrenildi. 2019 yılından bu yana Suriye'de bulunan terörist Karaaslan'ın, en son PKK'nın Suriye'deki sözde en üst yürütme organı 'PKK Suriye sekreteryası üyesi ve PKK/KCK Suriye genel sağlık sorumlusu' olarak görev yaptığı tespit edildi.

MİT'İN HEDEF LİSTESİNDEYDİ

Örgütte bulunduğu süre içinde Tunceli, Amanos ve Kandil'de silahlı alanda sözde üst düzey yöneticilik ve çok sayıda eylemin planlamasını yapan Engin Karaaslan'ın, bu faaliyetler doğrultusunda hedef listesine alındığı belirtildi. MİT'in bu operasyonla bugüne kadar Suriye'de en üst düzey teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

ÖLÜMÜNÜ ÖRGÜTÜN ALT KADROSUNDAN GİZLEMİŞLER

ENGİN Karaaslan'ın kaybının, örgüt yöneticileri arasında büyük bir yıkıma neden olduğu ifade edildi. Bu durumun motivasyon kaybına neden olmaması için alt kadrolardan gizlendiği öğrenildi.



PKK/KCK ÜYELERİ uyuşturucu bağımlısı

ŞIRNAK kırsalında PKK/KCK terör örgütü mensubu silahlı bir terörist çıkan çatışmada silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. PKK/KCK üyelerinin artık uyuşturucu almadan hareket edemediğine dikkat çeken güvenlik kaynakları operasyon hakkında bilgi verdi. Yapılan açıklamada, "PKK/ KCK bir yandan uyuşturucu bağımlısı yaptığı gençleri eylemlerinde kullanırken, diğer yandan uyuşturucu satışından sağladığı gelirle silah temin ediyor. Örgüt üyelerinin çatışmalara katılımlarını kolaylaştırmak için uyuşturucu kullandırılıyor. Bu durum teslim olan teröristlerin ifadelerine de yansıdı. Eylemlere katılanlar da uyuşturucuyla ödüllendiriliyor" ifadelerine yer verildi.