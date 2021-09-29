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Haberler Gündem Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 29 Eylül vaka tablosu

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 29 Eylül vaka tablosu

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 442 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 386 kişinin testi pozitif çıktı, 227 kişi yaşamını yitirdi. Bakan Koca, "Günlük vaka sayısında 20.000’in altını kritik eşik kabul ediyoruz. Yeni vaka sayılarımızsa 30.000’e yaklaşmış durumda. Bugünkü vefat sayımız, daha önceki yüksek vaka sayılarının sonucu olarak 227. Bu tabloya karşı, başarının şartı tedbirlere muntazaman uyum ve aşıdır!" dedi.

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 29 Eylül vaka tablosu

29.09.2021, 19:54 Güncelleme Tarihi: 29.09.2021, 19:56

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