“Başkan Erdoğan’ın BM’de nasıl mesaj verdiğini herkes gördü”

HAMAS'IN Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Turkuvaz Medya'ya ziyarette bulundu. Binayı gezen ve incelemelerde bulunan Haniye, A Haber'e konuk olduğu programda gündemi değerlendirdi. Türkiye ile ilişkilerin mükemmel olduğunu söyleyen Haniye, "Sayın Erdoğan'ın kendisinde mevcut olan iradeyle bağlantılı olarak özellikle halka baktığımız zaman bu halk biliyorsunuz Filistin aşığı. Davasına da aşık bir halk ve Kudüs onun için kutsal bir yer ve onun için şehitler vermiş bir halktan bahsediyoruz. Sayın Erdoğan'a da bu konuda çok teşekkür ediyoruz. BM'de Filistin ile ilgili konuşmasını biliyorsunuz. Nasıl bir mesaj verdiğini bütün dünya biliyor. İsrail'in zulmünü o kadar güzel anlattı ki bütün dünya buna şahit oldu" dedi.

'İSRAİL ORADA OLMAYACAK'

YOK sayılan bir Filistin halkı olduğunu anlatan Haniye, "Onlar bunu doğal bir siyaset olarak uygulamaya devam edecekler. Filistin'i hesaba katmadan diğer ülkelerle anlaşmalar yapmaya devam edecekler. ABD'nin ve BM'nin bu konudaki tavrı da garip. İnşallah gelecek Filistin halkının Filistin davasınındır. İsrail'in Filistin'in toprakları üzerinde mevcudiyeti olmayacaktır. Bir geleceği olmayacaktır. Filistin direnişi de mevcuttur" açıklamasını yaptı.