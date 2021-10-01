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Başkan Erdoğan'dan 'Oğuzhan Asiltürk' mesajı

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk için başsağlığı mesajı yayınladı.

Başkan Erdoğan’dan ’Oğuzhan Asiltürk’ mesajı

01.10.2021, 11:20 Güncelleme Tarihi: 01.10.2021, 11:37

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve Milli Görüş Lideri Oğuzhan Asiltürk'ün vefatının ardından taziye mesajı paylaştı.

Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Bugün vefat haberini aldığımız, Millî Görüş Vakfı ve Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı, siyasi tarihimizin önemli isimlerinden, çok kıymetli ağabeyimiz Sayın Oğuzhan Asiltürk'e Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Mekânı cennet olsun.

Oğuzhan ağabeyimin muhterem ailesine, Türkiye'deki ve yurt dışındaki sivil toplum ve siyaset camiasına Allah'tan sabr-ı cemil diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

ASİLTÜRK VEFAT ETMİŞTİ

Ankara Şehir Hastanesi'nde 13 Eylül'den beri tedavi gören Saadet Partisi YİK Başkanı ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk bu sabah 09.00'da hayatını kaybetmişti.

Asiltürk'ün vefat haberinin ardından siyaset camiasından taziye mesajı yağdı.

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk hayatını kaybetti

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