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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştü

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. İki lider Genel Kurul'daki oturumun ardından görüştü.

01.10.2021, 16:19 Güncelleme Tarihi: 01.10.2021, 16:34


Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. İki lider Genel Kurul'daki oturumun ardından bir araya geldi. Başkan Erdoğan'ın konuşmasının ardından yaklaşık 20 dakikalık bir görüşme gerçekleşti.

İki lidere AK Parti kurmayları ve MHP'li vekillerle birlikte TBMM Başkanı Mustafa Şentop da eşlik etti.

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