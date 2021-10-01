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YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

YKS 2.ek tercihleri üniversite sınavına giren adaylar tarafından bekleniyor. YKS baraj puanında yapılan değişiklik sonrasında YKS'den 140 puan alanlar tercih tarihlerini bekliyorlar. ÖSYM, 2021-YKS ek yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

01.10.2021, 10:36 Güncelleme Tarihi: 01.10.2021, 10:51

ÖSYM Başkanı Aygün, 2021-YKS ek yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Aygün, sosyal medya hesabından şu açıklamalarda bulundu:

"20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2021-YKS ek yerleştirme sonuçları açıklanmıştır Adaylarımız sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler Sonuçların adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum."

SONUÇLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, "20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2021-YKS ek yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. Adaylarımız sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler. Sonuçların adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum" açıklamasında bulundu.

Aygün, "2021-YKS ek yerleştirme sonucuna göre bir yükseköğretim programına yerleşen adayların üniversite kayıtları 4-7 Ekim 2021 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 4-5 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak" dedi.

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