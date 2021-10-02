Asiltürk yaşamını yitirdi

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk (86) yaşamını yitirdi. Asiltürk, 13 Eylül'de korona virüs sonrası gelişen zatürreye bağlı nefes darlığı şikayetiyle Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Asiltürk, dün sabah tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

ÇOK SAYIDA TAZİYE MESAJI

Asiltürk'ün vefat haberini Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Twitter'dan duyurdu. Karamollaoğlu, "Yol arkadaşımız ve dava adamı Oğuzhan Asiltürk ahirete irtihal etmiştir. Milletimizin ve camiamızın başı sağ olsun. Mekanı cennet, makamı ali olsun" açıklamasını yaptı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da, "Siyasi tarihimizin önemli isimlerinden, çok kıymetli ağabeyimiz Sayın Oğuzhan Asiltürk'e Cenabı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Mekânı cennet olsun" paylaşımını yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile çok sayıda parti başkanı ve temsilcileri de Oğuzhan Asiltürk için başsağlığı mesajı paylaştı.





TÜRK SİYASETİNİN ARŞİV İSMİYDİ

1935 Malatya Hekimhan doğumlu olan Oğuzhan Asiltürk, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nde okuduktan sonra serbest müşavir mühendislik yaptı. Ardından 14'üncü ve 15'inci dönem Ankara; 19'uncu, 20'nci ve 21'inci dönem Malatya milletvekilliği yapan Asiltürk, İçişleri Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görevlerinde bulundu. Milli Görüş hareketinin önemli isimlerinden biri olan Asiltürk, her zaman Necmettin Erbakan'ın yanında yer aldı. Milli Selamet Partisi, Refah Partisi ve Fazilet Partisi'nde de önemli görevler üstlenen Asiltürk, evli ve 4 çocuk babasıydı.