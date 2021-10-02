Milli Görüş Hareketi’nin öncü ismi Oğuzhan Asiltürk’e veda! Başkan Erdoğan bu sözlerle uğurladı

Koronavirüs sonrası gelişen zatürreye bağlı nefes darlığı şikayetiyle Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırılılan Oğuzhan Asiltürk, dün sabah tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

ERDOĞAN TÖRENDE

Dün sabah tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 86 yaşındaki Asiltürk için, Ankara Hacı Bayram Veli Cami'nde cenaze töreni düzenleniyor. Törene Cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan da katılıyor.

Erdoğan cenazede şu sözleri söyledi:

"Musalada bulunan değerli büyüğümüz Oğuzhan Asiltürk ağabeyimizi Hakka uğurlarken artık son görevimizi yapıyoruz. Gençlik yıllarımızdan itibaren tanıştığımız değerli büyüğüm Oğuzhan ağabeyimiz ile birlikte uzun yıllar bir arada olduk. Özellikle de devlet adamlığından tutunuz bakanlıkları ile birlikte de siyaset hayatı içerisinde bu ülkeye bu millete çok büyük emekleri geçti. Haklarımızı helal ettik. Tüm ailesine tüm camiaya başsağlığı diliyoruz."

Dualar eşliğinde musala taşından alınan Asiltürk'ün naşı Cebeci Asri Mezarlığı'na götürülmek üzere omuzlarda cenaze aracına taşındı.

OĞUZHAN ASİLTÜRK KİMDİR?

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk dün 86 yaşında hayatını kaybetti. Asiltürk, koronavirüs nedeniyle İstanbul'da rahatsızlanarak 13 Eylül'de ambulans uçukla Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Oğuzhan Asiltürk'ün cenazesi bugün öğlen Hacı Bayram Veli Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kalp yetersizliği rahatsızlığı olan Asiltürk'ün sabah 9'da kalbinin durması nedeniyle vefat ettiğini belirtti.

MİLLİ GÖRÜŞÜN AĞABEYİYDİ

Milli görüşün ağabeyi olarak tanınan Oğuzhan Asiltürk, siyasi hayatı boyunca Necmettin Erbakan'a yol arkadaşlığı yaptı. Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 25 Mayıs 1935 yılında dünyaya gelen Asiltürk, ilk ve ortaöğretimini memleketinde tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nden mezun olan Asiltürk, bir süre serbest mühendis olarak çalışma hayatında yer aldı. Milli Selamet Partisi (MSP) ile siyasete atılan Asiltürk, 15. ve 16. dönem Ankara, 19, 20. ve 21. dönemde de Malatya Milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) girdi.

BAKANLIK YAPTI

CHP-MSP koalisyonu ile Milliyetçi Cephe hükümetlerinde İçişleri ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görevlerinde bulunan Asiltürk, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından bir yıl gözaltında kaldıktan sonra yargılanarak beraat etti. Asiltürk'ün aldığı 10 yıllık siyaset yasağı 1987'de gerçekleştirilen halk oylamasında kaldırıldı. Asiltürk, bazı siyasetçilere getirilen siyasi yasakların kaldırıldığı halk oylamasının ardından gerçekleştirilen ilk kongrede Refah Partisi'nin (RP) genel sekreterliğine seçildi. Refah Partisi ile yeniden seçimlere giren Asiltürk, 11 yıllık aranın ardından Malatya'dan milletvekili seçildi. RP'nin Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılması üzerine Fazilet Partisi'ne geçen Asiltürk, Necmettin Erbakan'ın vefatı sonrasında, kurucuları arasında yer aldığı Saadet Partisi'nin YİK başkanlığına getirildi. Asiltürk'ün, ayrıca kaleme aldığı 'Sosyal Yapının Güçlendirilmesi' adlı bir kitabı bulunuyor.

BUGÜN DEFNEDİLECEK

Oğuzhan Asiltürk'ün cenazesi bugün öğle namazında Hacıbayram veli Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Asiltürk'ün ölümü ile ilgili Şehir Hastanesi'nde açıklama yaptı. Bakan Koca, Asiltürk'ün milli görüş hareketinin önemli bir ismi olduğunu söyleyerek, "Özellikle son dönemde koroner arter hastalığı ve kalp yetersizliği tanılarıyla takip ediliyordu. Sabah 09.00'da kardiyak arrest (kalp durması) sonrası kaybetmiş bulunuyoruz. Yakınlarına, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun, mekânı cennet olsun" dedi.

MÜDAHALEYE KARŞIYDI

Türkiye siyasetini yoğun biçimde meşgul eden askeri müdahaleler konusunda kendine has fikirler beyan eden Oğuzhan Asiltürk, Ergenekon ve Balyoz davalarıyla orduda bulunan Anti-Amerikancı kadroların tasfiye edildiğini iddia etti. Yine 28 Şubat sürecinin de ordunun tamamına mâl edilemeyeceğini savunan Asiltürk, bir grup cuntacı generalin medya, iş adamları ve diğer siyasi partilerin de desteğiyle 28 Şubat sürecini başlattığını ifade etmişti.

ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

7 Ocak 2021'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ile görüşen Asiltürk, Erdoğan'ın kendisine İstanbul Sözleşmesi'nin kalkacağını söylediğini belirtti. 20 Mart 2021'de yayınlanan kararla Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden çekildi.

CHP-MSP KOALİSYONUNUN MİMARI

1973 Genel seçimi sonrası kurulan ı kurulan Cumhuriyet Halk Partisi-Milli Selamet Partisi koalisyonu Asiltürk'ü ülke siyasetinin ana aktörlerinden biri haline getirdi. CHP lideri Bülent Ecevit ve MSP lideri Necmettin Erbakan'ın kuracağı solmuhafazakâr koalisyonu oluşturacak müzakereleri sonradan CHP Genel Başkanı olacak Deniz Baykal'la yürüttü. Ve herkesin kurulması imkansız gördüğü koalisyonu hayata geçirdi. Ecevit'in başbakan, Erbakan'ın başbakan yardımcısı olduğu hükümette (26 Ocak-1974-17 Kasım 1974) içişleri bakanlığını üstlendi.