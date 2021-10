Bakan Kasapoğlu: Yeni yurtlar devreye giriyor!

Bakan Kasapoğlu,gençlerin Türkiye'nin gözbebeği olduğunu belirterek, "Gençleri kendi senaryolarına alet etmek isteyenler var.Biz gençlerimizin hiçbirini onların bu anlamda istifade etmesine fırsat vermeyiz. Yurtlarla ilgili eylemlere katılanları araştırdık.Hemen hemen hepsinin yurt talebi olmadığını tespit ettik" dedi. Muhalefet partilerinin tutumunu eleştiren Kasapoğlu CHP'nin gençler üzerinden kendine bir alan açmak istediğine dikkat çekerken Kemal Kılıçdaroğlu'nun da hesap bilmediğini söyledi.

SÜRECİ ANBEAN TAKİP EDİYORUZ

Bu sene 2019 yılındaki yerleştirmelere göre 11 puan öndeyiz. 2019'da ilk yerleştirmemiz şu anki 4'üncü yedek yerleştirmede yüzde 59 iken şu an yüzde 70'teyiz. Pandemi koşulları nedeniyle var olan 2 yıllık yığılmayı Türkiye genelinde aşama aşama azaltıyoruz. 30'a yakın ilde yedekler bitti. İstanbul-Ankara-İzmir'de özellikle yeni yurtların açılması, yeni blokların devreye girmesiyle yedekleri yerleştiriyoruz. Mezun olup kaydını sildiren öğrenciler yurtları boşalttıkça, yurdu kazanıp başka opsiyon değerlendirmek isteyen gençler de kayıt yaptırmayınca boşalmalar oluyor. Bizim yurtlara herkes ,"kesinlikle kalacağım" diye başvurmuyor, bu çok önemli. İhtiyaten olan başvurular da bu yoğunluğu artırıyor. Onunla birlikte reel olan talepler bir yandan yerleştirmeler... Süreci anbean takip ediyoruz ve başarıyla neticelendiriyoruz.



ÜÇ BÜYÜK İLDE YENİ YURTLAR AÇIYORUZ

Geçen hafta iki bin ekstra yatağı İstanbul'da devreye aldık.Ankara'da yurdumuz 4 bine yakın kapasiteyi Siteler yurdunu revize ve tekrar inşa ettik. Üç hafta içinde açılışını yapacağız. İzmir, Ege Üniversitesinde 5 bin kişilik bir yurt inşaatımız var, 2 bin kişilik ilk etabı bitti. Onu devreye alacağız. İstanbul Cevizlibağ'da 2 bine yakın kapasiteyi devreye alacağız. Bir yandan yeni kiralamalarımız devam ediyor.... Süreç Türkiye genelinde güzel bir şekilde işliyor. Aşama aşama 4 koldan tüm illerde olduğu gibi bu süreci yönetiyoruz.



110 BİN KAPASİTE DAHA DEVREYE GİRECEK

Yurtlara 4 yılda 216 bin yeni kapasite ilave ettik. 110 binden fazla yatak kapasitesine sahip projelerin inşaatı devam ediyor. Bir yandan talebin dinamizmine göre, yeni projeler yeni kiralamalar, yeni satın alma süreçleri işliyor. Süreçleri anbean takip ediyoruz. YÖK, bu işin önemli bir partneri. Biz üniversitelerimize, YÖK'e hizmet ediyoruz. Onlar da bu dinamizmi daha koordineli şekilde yürütmek için bizlerle işbirliği halinde öğrencilerinin barınması noktasında bir takım çalışmalar yapıyorlar.





İHTİYAÇLARI KARŞILAYACAK KAPASİTEMİZ VAR

Mevcut durum itibariyle Türkiye'nin pek çok ilinde yurt ihtiyacını karşılayacak kapasitedeyiz. Şu kadar yatak, bu kadar yeni yurttan ziyade, işin dinamizmine göre yeni yatırımı, yeni yurt kapasiteyi çok hızlı bir şekilde ortaya koyan bir kurumuz.O yüzden bu işi hamasi bir şekilde değil, özellikle ihtiyaç durumuna göre, anbean, ay ay, dönem dönem güncellediğimizi söylemek isterim.



GENÇLERİ KENDİ SENARYOLARINA ALET EDİYORLAR

Açık söylemekte fayda var, her zaman olduğu gibi burada gençleri kendi senaryolarına alet etmek isteyenler var. Bugün de var... Biz gençlerimizin hiçbirini onların bu anlamda istifade etmesine fırsat vermeyiz. O yüzden o eylemlere katılan gençlerle ilgili araştırma yaptık, yurt ihtiyacı olanları tespit etmeye yönelik. Maalesef hemen hemen hepsinin yurt talebi dahi olmadığını tespit ettik. Çoğu öğrenci değil. Talebi, ihtiyacı olan her gencimizin ihtiyacı bizim ihtiyacımızdır. Olaya biz bu gözle bakıyoruz.

SÜREKLİ KAPASİTEMİZ ARTIYOR

Şu an itibariyle yerleştirme, yurt sayımız 778'e çıktı. Geçen hafta ben kabine toplantısındayken 719 bindi, Bir Tv yayına çıktığımda 725 bin olmuştu. Şu an 730 bin. Biz dinamik bir süreç yürütüyoruz. Öğrenciler, yurtlar, gençlik... Çok dinamik kavramlar ve bu kavramları da bu dinamizme göre yöneten bir ekibimiz.Her süreci profesyonelce yönettiğimizi tüm gençlerimizin ve kıymetli ailelerinin bilmesini isteriz.



CHP VE KILIÇDAROĞLU HESAP BİLMİYOR

Onlar maalesef her zamanki gibi kendilerine bu anlamda bir alan açmak istiyorlar. Nasıl bir alan? Gençleri bu anlamda gerçek olmayan bir takım yaklaşımlarla bir unsur olarak ortaya koyup, var olmayan konuları sanki çok ciddi bir krizmiş gibi ifade etmeye çalışıyorlar. Her şeyden önce, hesap sorunları var. Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'deki öğrenci sayısını 8 milyon var. Bir yılda yatak kapasitesi sorunu çözeriz diyor. Halbuki bizim bu yılki yurt talebimiz 2 yıllık talep olduğu için 624 bin... 8 milyon elbette öğrenci var, ama o öğrencinin 3 milyon 800 bini örgün öğretim öğrencisi... 2 milyon 200 bin öğrenci kendi memleketinde okuyor, üniversiteyi. Tüm bu faktörleri değerlendirdiğimizde yıllık ortalama üniversiteye başlayan öğrencilerin 300 ila 350 bini yurt talebinde bulunuyor. Biz şuan bugün itibariyle 450 bin öğrencinin yerleştirmesini yaptık. Pazartesi 430 bindi. Daha önce biz 2020 yılında başvuru almadığımız için 2020 ve 2021'in başvurusunu almış olduk. İki yılın başvurusu olmasına rağmen hamdolsun bakanlık olarak yerleştirme oranımız bu tarihe göre en yüksek durumda.. Türkiye hakikaten yurt kapasitesi açısından dünyanın en büyük yurt kapasitesine sahip. Milyondan fazla yatağa sahip devletiyle, özeliyle yurt kapasitesi var.





YEREL YÖNETİMLERLE İŞBİRLİĞİ

Bizim, bu süreçte amacımız yurtlarımıza başvuran her öğrencimizin talebini karşılamak. Bu sürecin yönetiminde yerel yönetimlerimiz, valiliklerimiz ve belediyelerimizle işbirliklerimiz var, var olmaya da devam edecek. Bu süreci valiliklerimiz tüm illerde büyük bir ihtimamla, bizim eşgüdümümüzle takip ediyorlar. Yurtlarımızın kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalarımız ve her gün devreye giren yeni yataklarımızla bu konuyu her zamankinden daha yüksek yerleştirme oranıyla neticelendireceğiz.

GENÇLER SADECE BİZİM DEĞİL DÜNYANIN UMUDU

Gençlerimiz bizim göz bebeğimiz, sadece ülkemizin değil dünyanın umudu. Gençlerimizi kimsenin istismar etmesine fırsat vermeyiz.Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm imkanlarımızı seferber ederek, hiçbir özveriden de kaçınmayız gençlerimiz için. Biliyor ve inanıyoruz ki, yarının Türkiye'sini onlar çok daha yukarılara taşıyacak kapasitede, karakterde, erdemde...Yurtlarımızda onları özledik, pandemi nedeniyle ara vermiştik, üniversitelerde özledik. Onlarla buluşmayı onlarla kucaklaşmayı özlemle bekliyoruz.

İSTİSMARCILAR HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRAYACAK

Gençlerimiz her şeyin ne olduğunu çok iyi görüyorlar. Onların basireti, feraseti kimsenin kötü niyetli hiçbir odağının da piarının başarılı olmamasını sağlayacak kadar güçlü. Gençlerimizi bir araç olarak bu anlamda bir istismar aracı olarak görenler en büyük hayal kırıklığını, gençlerimizin bu yaklaşımını görerek de hissedeceklerdir.

EĞİTİM VE KÜLTÜR FAALİYETLERİ

Öğrencinin barınması, beslenmesi, eğitimi, kişisel gelişimi, yabancı dili, sanat, spor, kültür aktiviteleri, yeni dostluklar kuracağı ortamlar...Her birinin en güzel şekilde sağlandığı bir yaşam alanı bizim yurtlarımız. Yurtlarımızı bilmeyenler, bilip de görmek istemeyenler maalesef farklı şekilde bunu ortaya koyuyorlar. Bizim yurtlarımızı milyonlarca öğrencimiz,başvuran öğrenciler, onların aileleri biliyor. Pandemi sürecinde yurtlarımızda misafir ettiğimiz 150 binden fazla vatandaşımız da çok iyi biliyor. Standart açısından, kapasite açısından onfor açısından Dünyanın en konforlu yurtları.Yüzde 90'nı bazalı sisteme dönüştürdük,

CUMHURBAŞAKINMIZ HERŞEYLE İLGİLENİYOR

Kredi ve bursları 650 liraya, yüksek lisans için 1300 lira doktora için 1950 liraya çıkardık. Yurtlarımızda kalan tüm öğrenciler 570 lira beslenme yardımı alıyor. Açık büfe yemek, istediğini seçiyor, kimi sebze kimi et yemekleri seviyor.Her biri hepsinin damak lezzetine, tercihine sunulmuş durumda.Her gün belli menülerin çıktığı, haftanın belli günleri sıcak suyun verildiği, kaloriferlerin ısınmadığı Onlarca öğrencinin aynı odada barınmaya çalıştığı, lavabosu, banyosu bir katta 200 öğrenciye tek lavabo tek banyo olan yurtlar vardı Türkiye'de.... Nerelerden nerelere geldi Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğündeki gerçekleşti bu devrimler. Sayın Cumhurbaşkanımız hakikaten yurt devriminin en sıkı takipçisi ve mimarı. Sayın Cumhurbaşkanımız yurtlarımızın yatak kapasitesinden konforuna, kampüs rekreasyonundan çevre dostu kampüslerden öğrencilerimizin beslenmesine kadar birebir ilgileniyorlar. Onun destekleriyle bu seviyeye geldik ve onun inşallah destekleriyle daha yüksek noktalara çıkacağız.



Bir milyon 434 bin kişiye şu an burs ve kredi veriyoruz. Bu iktidara geldiğimizde 451 bindi. 2021 için çalışmamız devam ediyor, önümüzdeki günlerde paylaşacağız.