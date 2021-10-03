Kaşıkçı cinayetinin üzerinden 3 yıl geçti

SUUDİ gazeteci Cemal Kaşıkçı, pasaport işlemleri için 2 Ekim 2018'de girdiği ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğu'nda katledildi. Cinayetle ilgili bazı sorular 3 yıl geçmesine rağmen yanıtsız kalmaya devam ediyor. Cinayetin ne zaman, nerede, nasıl ve kimler tarafından işlendiği aydınlatılırken Kaşıkçı'nın cesedinin nerede olduğuna dair en ufak bir bilgi yok. ABD'nin raporunda Suudi Prens Selman'ın cinayet planını bildiği ifade edildi. Ancak Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı bu raporu reddetti. Planlı bir cinayete kurban giden Kaşıkçı'nın cesedi gibi konuyla ilgili bir çok soru da karanlıkta kaldı.