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Haberler Gündem Teröristbaşı duruşmaları UYAP üzerinden incelemiş

Teröristbaşı duruşmaları UYAP üzerinden incelemiş

Teröristbaşı duruşmaları UYAP üzerinden incelemiş

3.10.2021

FETÖ'NÜN firari elebaşı Fetullah Gülen'in, sanığı olduğu davaları takip ettiği ortaya çıktı. Terörist başının, Genelkurmay Çatı, Akıncı Üssü, Sivil Çatı, Selam Tevhid'de Kumpas, VIP dinleme, Hrant Dink cinayeti, Andrey Karlov Suikastı ve İstanbul Ana Darbe dava dosyalarını "UYAP Vatandaş Portalı" üzerinden incelediği ve yargılamalarını takip ettiği belirlendi. Gülen'in incelediği dosyalar arasında darbe girişimini yöneten sivil imamlar Kemal Batmaz, Nurettin Oruç, Harun Biniş ve Hakan Çiçek'in savunmalarının da bulunduğu ifade edildi.

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