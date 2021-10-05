İçişleri Bakanlığı’ndan son dakika açıklaması

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 3 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. 2014 ve 2016 yıllarında terör örgütüne katılan örgüt mensuplarının son olarak Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi" denildi.

Açıklamada 2021 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısının 160'a yükseldiği aktarıldı.