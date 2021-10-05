“Oğlumu istedim diye eşimle beni dövdüler”

DİYARBAKIR'DA çocuklarının PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen 235 ailenin evlat nöbeti, 763'üncü gününde devam ediyor. 2015 yılında hukuk okuyan oğlu Mikail'in kaçırıldığını belirten Yusuf Erdinç, HDP'den evladını istediği için darp edildiğini söyledi.



OĞLUNUN elinden kaleminin alınıp yerine silah verdiklerini belirten baba Erdinç, "Oğlum İstanbul'da, Marmara Üniversitesi'nde hukuk okuyordu, HDP dağa çıkarıp eline silah verdi. Şu an oğlum Suriye'de, öyle biliyorum. 2015'te eşim ile oğlumun peşinden buraya geldim. Oğlumu istedim, bana dediler ki; oğlunun kodu nedir? Dedim ki; ne kodu? 'Siz kahramansınız' dediler. Dedim; ne kahramanı? Eğer kahramanlık böyleyse, böyle kahramanlık yerin dibine batsın, el alemin çocuklarını alıp dağa kaçırıyorsunuz, bir de kahramansınız diyorsunuz. Kavga ettik, eşimle bizi dövdüler, bu merdivenden aşağıya itelediler, buraya kadar yuvarlandık. O günü hiç unutmayacağım" dedi. Oğluna çağrıda bulunan baba Erdinç, "Bak oğlum, yanlış yoldasın. Senin yerin Türkiye Cumhuriyeti'dir. Gel kurban olayım. Sen gelene kadar burayı terk etmeyeceğim" diye konuştu.

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