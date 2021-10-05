Yunanistan ve Fransa güçlerini birleştirme peşinde

Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'de giderek büyüyen bir güç haline gelmesi bölgemizde hakimiyet kurmak isteyen ülkeleri rahatsız ediyor. Yunanistan'la Akdeniz'de yaşanan gerilim ve Atina yönetiminden art arda gelen saldırgan açıklamalar bunun en önemli göstergelerinden biri olarak önümüzde duruyor. Yunanistan, bölgedeki etkinliğini artırmak ve Türkiye'ye karşı Avrupa'yı arkasına almak için yeni müttefik arayışlarına çıkarken, başta mülteci krizi olmak üzere insani birçok konuda da ülkemizi köşeye sıkıştırmaya çalışıyor. Son yıllarda savunma sanayisinde attığı güçlü adımların yanı sıra, gerek Doğu Akdeniz'de kurduğu ilişkiler gerekse buradaki haklarına yönelik taviz vermez tutumu oldukça konuşulan Türkiye'nin bu konumu, The Economist tarafından ele alındı. İngiliz yayın kuruluşu, yayınladığı analizde Yunanistan ve Fransa'nın Türkiye'ye duydukları korku nedeniyle işbirliği adımları attığını vurguladı.



KARŞI İTTİFAK ÇALIŞMALARI

Yunanistan, geçtiğimiz günlerde Fransa'yla yeni fırkateyn alımı için görüşmelere başlamıştı. Üç adet firkateyn ve üç adet korvet ithalatı için bir anlaşmaya imza atmak üzere Paris'e giden Yunan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in ziyaretinin değerlendirildiği analizde iki ülkenin, yeni bir ittifak oluşturabilme umuduyla savunma alanında paslaşmasının nedeninin Türkiye korkusu olduğuna yer verdi. Türkiye'nin tartışılmaz bir bölgesel güç haline gelmesinin tüm Avrupa'yı tedirgin ettiği belirtilen analizde, yeni işbirliği cephelerinin açılmasının duyulan bu korku karşısında bir zorunluluk olduğu yorumu yer aldı.



'TARİH BİRLİK OLMAMIZI İSTİYOR'

Daha önce Ege Denizi'nde Ankara'nın üstünlüğünden duyduğu rahatsızlıkla, yaşadığı ekonomik darboğaza rağmen Fransa'dan 18 Rafale savaş jeti alımı yapan Yunanistan, yeni hamlesiyle de donanmasını güçlendirmeye çalışıyor. Miçotakis'in, 28 Eylül'de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la gerçekleştirdiği görüşmede kullandığı "Tarih bizim birlikte olmamızı istiyor. Coğrafya da öyle" ifadeleri de aslında özellikle Doğu Akdeniz'de kan kaybeden iki ülkenin stratejik savunma paktı kurma çabalarının bir işareti.



CEZAYİR ÜZERİNDEN SALDIRDI

İç siyasette sürekli kan kaybeden Macron'un Cezayir üzerinden Türkiye'ye saldırması da tesadüf değil. 30 Eylül'de Cezayir Savaşı'na katılan kişilerin soyundan gelen gençlerle bir araya geldiği toplantıda ülkesinin Afrika kıtasında yıllarca sürdürdüğü zulmü görmezden gelen Fransa Cumhurbaşkanı, "Cezayir tarihi Türk etkisiyle yeniden yazıldı ve gerçeklere dayanmıyor. Fransa'ya yönelik nefrete dayanıyor" ifadelerini kullandı. "Fransız sömürgeciliğinden önce Cezayir diye bir devlet var mıydı? Asıl soru bu" şeklinde konuşan Macron'un haddi aşan açıklamaları Le Monde tarafından haberleştirilince, Cezayir, Macron'a tepki gösterip Paris büyükelçisini geri çağırdı.

14 AFRİKA ÜLKESİ HALA 'KOLONİ VERGİSİ' ÖDÜYOR

AFRİKA ülkelerinde yıllardır sömürü düzenini sürdüren Fransa, kıtadaki bazı ülkelerden hala koloni vergisi adı altında vergi topluyor. 14 Afrika ülkesi Fransa'ya vergi ödemeye devam edip ulusal rezervlerinin %85'ini Fransız Merkez Bankası'na ödeyerek, Fransız Maliye Bakanlığı kontrolüne bırakıyorlar. Üstelik yaklaşık 500 milyar dolar civarı olan bu paranın yattığı hesap üzerinde ödemeyi yapan ülkelerin hiç bir tasarrufları bulunmuyor. Fransa'ya 1961 yılından itibaren koloni vergisi ödemekte olan Afrika ülkeleri arasında Benin, Burkina Faso, Guinea-Bissau, Ivory Coast, Mali, Nijer, Senegal, Togo, Cameroon, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Kongo-Brazzaville, Ekvatoryal Gine ve Gabon bulunuyor.







FRANSA KATLİAM YAPMIŞTI

Fransa'nın Afrika kıtasındaki sömürgeci tarihinin en güncel ve en kanlı örneğini teşkil eden Cezayir, 1954'te bağımsızlık mücadelesine başladı. Cezayir, 8 yıl süren bağımsızlık mücadelesiyle bu uğurda en ağır bedel ödeyen ülkelerden biri olmuş, ülkede yaşanan büyük acılar Fransa'nın Afrika'dan çekilirken bıraktığı "kara leke" olarak tarihe geçmişti. Cezayir'de yıllar süren insanlık dışı savaşta yaklaşık 1,5 milyon kişi hayatını kaybetmiş, milyonlarca insan da yerinden olmuştu.

OSMANLI'YI SÖMÜRGECİLİKLE SUÇLADI

MACRON'UN Türkiye ve Cezayir'e yönelik hadsiz açıklamaları bunlarla da sınırlı kalmadı. Osmanlı İmparatorluğu'nu sömürgecilikle suçlayan Fransa Cumhurbaşkanı "Cezayir'de daha önce de sömürgeler vardı. Türkiye'nin Cezayir'de oynadığı rolü ve kurduğu hakimiyeti tamamen unutturabilmesi beni büyüledi ve tek sömürgecinin biz olduğunu açıklamaları, bu harika. Cezayirliler buna inanıyor. Burada tüm sorun Fransa gibi gösteriliyor" ifadelerini kullandı.

"CEZAYİR'DE SOYKIRIM YAPILDI"

Fransa'nın Cezayir'deki sömürge faaliyetlerini önemsizleştirmeye çalışan Macron'un açıklamaları Cezayir'ı kızdırdı. Cezayir Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Macron'un ülkeye yönelik açıklamaları kınanırken, Fransa'nın işlediği sayısız sömürge suçunun Cezayir halkına karşı yapılmış "soykırım" olduğu belirtildi.