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Başkan Erdoğan, Parlamentolar Arası Birlik Başkanı Pacheco'yu kabul etti

Son dakika haberi.....Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Parlamentolar Arası Birlik Başkanı Duarte Pacheco'yu kabul etti. Kabulde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da yer aldı.

Başkan Erdoğan, Parlamentolar Arası Birlik Başkanı Pacheco’yu kabul etti

06.10.2021, 16:13

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Parlamentolar Arası Birlik Başkanı Duarte Pacheco'yu kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti. Kabulde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da yer aldı.

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