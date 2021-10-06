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Haberler Gündem ByLock’un lisans sahibinin yargılanma süreci başladı

ByLock’un lisans sahibinin yargılanma süreci başladı

ByLock’un lisans sahibinin yargılanma süreci başladı

6.10.2021

ABD vatandaşı olduktan sonra Alpaslan Demir olan ismini değiştiren ve Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gizli haberleşme programı ByLock'un lisans sahibi olduğunu kabul eden David Keynes'in "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan yargılanmasına bugün başladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame kapsamında hakkında "FETÖ silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
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