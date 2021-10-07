CHP’li Büyükşehir’den TÜGVA’ya bina baskını

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesince (İBB) tahliye edilmek istenen Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Adalar İlçe Temsilciliği binası önünde toplanan bir grup gerginlik yarattı. TÜGVA'nın Büyükada'daki Adalar İlçe Temsilciliği binasının sözleşmesinin İBB tarafından tek taraflı olarak feshedilmesi ve tahliye kararı alınması neticesinde dün sabah saatlerinde birçok zabıta ve polis ekibi bölgeye geldi.

"HUKUKSUZ BİR TEŞEBBÜS"

TÜGVA temsilcileri yaptıkları açıklamada, imzalanan 10 yıllık kira sözleşmesi gereğince binanın vakfa ait olduğunu ve yapılanın hukuksuz bir tahliye teşebbüsü olduğunu dile getirdi. Temsilciler hukuki sürecin sonlanması için bina içerisinde bekleyişini sürdürürken, bina önüne gelen bir grup ise sloganlar atarak tahliyenin gerçekleşmesini istedi.

"BİZİ DURDURAMAZLAR"

POLİS ekiplerinin uyarılarını dinlemeyen grup arbedeye neden oldu. Kısa süreli arbedenin ardından çevik kuvvet ekipleri gruptakileri alandan uzaklaştırdı. Yaşanan hukuksuzluğun ardından açıklama yapan Türkiye Gençlik Vakfı Başkanı Enes Eminoğlu, "Dün olduğu gibi bugün de hem Türkiye'nin dört bir yanında, hem de Adalar ilçemizde gençlerimizle omuz omuzayız. Bizi hiçbir kirli oyun ve zorbalık durduramayacak, onların tam karşısında bu ülkenin gençliği için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.