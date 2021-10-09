Bakan Akar’dan Yunanistan’a sert tepki

Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı açılışı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları Orgeneral Musa Avsever, Oramiral Adnan Özbal, Orgeneral Hasan Küçükakyüz'un katılımıyla yapıldı. Yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyen Bakan Akar, konuşmasında Fransa ile yaptıkları anlaşmada Türkiye'ye gözdağı vermeye çalışan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e de cevap verdi.

'BU GAYRETTEN VAZGEÇİN'

Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin birtakım tatbikat ve faaliyetler yaparak bir yere varabileceklerini zannettiğini ifade eden Akar, "Yunanistan'da bir silahlanma sevdası başladı. Önce matematik, önce tarih bunlara bakın. Bu tür girişimlerle Türkiye'ye karşı üstünlük sağlayamazsınız, bu gayretten vazgeçin. Yunanistan'ın içinde bulunduğu ekonomik durum malum, ciddi borç içindeler. Silahlanma sevdasıyla birtakım boş harcamalar yaparak ekonomiyi daha da kötüleştirmekte ve Yunan halkının refahına kastedilmektedir" diye konuştu.

'ASLA MÜSAADE ETMEYİZ'

Türkiye ve Yunanistan arasındaki istişari, güven ve güven artırıcı önlemler görüşmeleriyle NATO Karargahı'ndaki ayrıştırma usulleri toplantılarını diyaloğun geliştirilmesi için birer fırsat olarak değerlendiren Bakan Akar, "Dördüncü toplantı için Türkiye'ye bekliyoruz" dedi. Nautical Geo araştırma gemisinin Türkiye'nin kıta sahanlığını ihlal etme teşebbüsüne de değinen Akar, "Buna asla müsaade etmeyeceğimizi söyledik. Orada Deniz Kuvvetleri unsurlarımız gereğini yaptı. Bu konuda kararlıyız, hakkımızı hukukumuzu çiğnetmeyeceğiz. Bazı kesimler Türkiye'ye yönelik fitne fesat peşinde. Yunan muhataplarımızla muhtemel krizleri önleme şansımız vardı. Şimdi bu yok oldu. Biz görüşmeye, konuşmaya hazır olduğumuzu söylüyoruz" açıklamasını yaptı.