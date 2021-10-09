Başkan Recep Tayyip Erdoğan, olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz'u telefonla arayarak, anneannesi Zarife Tahmaz'ın vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.
Erdoğan, görüşmede; merhume Zarife Tahmaz'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı temennisinde bulundu.
Başkan Erdoğan'dan Mete Gazoz'a taziye telefonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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