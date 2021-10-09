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Başkan Erdoğan'dan Mete Gazoz'a taziye telefonu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz’u telefonla arayarak, anneannesi Zarife Tahmaz’ın vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.

Başkan Erdoğan’dan Mete Gazoz’a taziye telefonu

09.10.2021, 11:51

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz'u telefonla arayarak, anneannesi Zarife Tahmaz'ın vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.

Erdoğan, görüşmede; merhume Zarife Tahmaz'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı temennisinde bulundu.

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