Başkan Erdoğan’dan Ulaştırma Şurası’nda yeni müjde: ’Milli elektrikli lokomotif üretimine başlıyoruz’

12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla yapıldı. Erdoğan buradaki konuşmasında ulaştırma ve haberleşme alanında yapılan yatırımlardan bahsetti. "Nereden nereye geldiğimize baktığımızda ciddi yol kat ettiğimizi görüyoruz" diyen Erdoğan, "Bundan sonrası için yapmamız gereken işleri eksiklerimizi yeni ihtiyaçları da görüyoruz. Salgın ve iklim değişikliği gibi son dönemde ağır sonuçlarıyla yüzleştiğimiz küresel krizler kendi gerçeklerini dayatmaktadır. Ulaşım ve haberleşme sektöründe de ciddi değişimlere de neden olmaktadır. Eğer harekete geçmezsek insanlığı ağır bir kaosun beklediği açıktır. Türkiye önümüzdeki yeni sürecin öncülüğünü yürütmektedir. Karayolundan demiryoluna havayolundan deniz yoluna kadar ulaşımı başardık. Türkiye olarak ulaştırma ve haberleşme alanlarında 1 trilyonluk kamu yatırımını hayata geçirmiş ülkeyiz" dedi.





KANAL İSTANBUL EN BÜYÜĞÜ

Raylı sistem araçları üreten firmaları tek çatı altında topladıklarını kaydeden Erdoğan, "Milli elektrikli lokomotifimizin üretimine önümüzdeki yıl başlıyoruz. Hızlı tren tasarımını tamamladık. Prototip tasarımı kısmındayız. En büyük atılım alanlarından biri havayolu taşımacılığıdır. Havalimanı sayımızı 26'dan 56'ya çıkardık. Yakında 61'e ulaşacak. Yurtdışı uçuşlarımızın sayısını 50 ülke 60 noktadan 127 ülke ve 329 noktaya yükselttik. 3 yıldır hizmette olan İstanbul Havalimanımız en iyiler arasında 2. Avrupa'da en yoğun havalimanı arasında ilk sırada. Türkiye'nin büyük vizyonunun sembolüdür. THY de yerini sürekli yükseltiyor. Denizyolu payını 4 kat arttırdık. Dış ticaretimiz denizyoluyla 158 milyar doları buldu. Birçok limanın genişletilmesiyle denizyolunda ticaretimizi arttırma peşindeyiz. Deniz taşımacılığındaki en büyük projemiz Kanal İstanbul'dur" açıklamasını yaptı.



YHT'DE YENİ KISIM AÇILIYOR

Hiçbir ilave yapılmadan teslim aldıkları 12803 km demiryolu ağını tamamen yenilediklerini aktaran Başkan Erdoğan, "Sinyalizasyon çalışmalarında önemli mesafe kat ettik. YHT hatlarını işletmeye açtık. 3500 km yeni demiryolu hatlarımızın inşası sürüyor. YHT hatlarında Ankara Sivas kısmını açıyoruz. Birçok güzergâhta çalışmalar sürüyor. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu sayesinde kesintisiz tren seferi yapılabilmesini mümkün hale getirdik" diye konuştu.





'BİR ERDOĞAN ESERİ YAZ' BAŞLIĞIYLA BİNLERCE PAYLAŞIM

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un, Başkan Erdoğan'ın liderliğinde yapılan yatırımları paylaştığı projeleri sosyal paylaşım sitesi Twitter'da #BirErdoğanEseri- Yaz hashtag'iyle paylaşıldı. Paylaşımda ulaşım, sağlık, eğitim, ekonomi, spor, sosyal yardımlar, terörle mücadele gibi başlıklar altında yapılan yatırımlardan örnekler verildi. Sosyal medya kullanıcılarının başlattığı #BirErdoğanEseri- Yaz hashtag'ine 20 binden fazla paylaşım yapıldı. Vatandaşlar, Erdoğan'ın dev projelerine övgüler yağdırdı.

EYÜP SULTAN CAMİSİ'NDE SEVGİ SELİ

BAŞKAN Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nın ardından Eyüp Sultan Camisi'ne geçti. Burada cuma namazını kılan Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de eşlik etti. Erdoğan'a çıkışta vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu. Genç yaşlı, büyük küçük herkes Erdoğan ile fotoğraf çektirme yarışına girdi. Erdoğan da özellikle çocuklarla yakından ilgilendi.