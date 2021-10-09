Şenler, Fırıncı ve Kekeç’in kabirlerine ziyaret

EYÜPSULTAN'DA cuma namazını kılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kabristan ziyaretinde de bulundu. Erdoğan, cuma namazının ardından yazar Şule Yüksel Şenler, gazeteci yazar Ahmet Kekeç ile İstanbul İlim ve Kültür Vakfı Başkanı Mehmet Fırıncı'nın kabirlerine ziyarette bulundu. Dua eden Erdoğan, daha sonra kabristandan ayrıldı.