EYÜPSULTAN'DA cuma namazını kılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kabristan ziyaretinde de bulundu. Erdoğan, cuma namazının ardından yazar Şule Yüksel Şenler, gazeteci yazar Ahmet Kekeç ile İstanbul İlim ve Kültür Vakfı Başkanı Mehmet Fırıncı'nın kabirlerine ziyarette bulundu. Dua eden Erdoğan, daha sonra kabristandan ayrıldı.
Şenler, Fırıncı ve Kekeç’in kabirlerine ziyaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.