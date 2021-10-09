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Haberler Gündem Zuckerberg’in 11 yıldaki yükseliş ve çöküşü

Zuckerberg’in 11 yıldaki yükseliş ve çöküşü

Zuckerberg’in 11 yıldaki yükseliş ve çöküşü

9.10.2021

DÜNYACA ünlü Time dergisine 11 yıl önce geleceği şekillendirecek insanlardan biri olarak kapak olan Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, bu kez aynı derginin kapağına çöküşüyle konu oldu. Kurulduğu zamanlarda dünyada popülaritesi git gide artan ve insanların güvenliğine önem veren Facebook, yıllar içerisinde çeşitli veri ihlalleri ve kişisel bilgilerin kullanılması skandallarıyla gündeme gelince insanların güvenini kaybetti. Time da bu kez skandallarına atıfta bulunarak "Facebook'u sil" başlığıyla Zuckerberg'i kapağına taşıdı.

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