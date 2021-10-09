Zuckerberg’in 11 yıldaki yükseliş ve çöküşü

DÜNYACA ünlü Time dergisine 11 yıl önce geleceği şekillendirecek insanlardan biri olarak kapak olan Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, bu kez aynı derginin kapağına çöküşüyle konu oldu. Kurulduğu zamanlarda dünyada popülaritesi git gide artan ve insanların güvenliğine önem veren Facebook, yıllar içerisinde çeşitli veri ihlalleri ve kişisel bilgilerin kullanılması skandallarıyla gündeme gelince insanların güvenini kaybetti. Time da bu kez skandallarına atıfta bulunarak "Facebook'u sil" başlığıyla Zuckerberg'i kapağına taşıdı.