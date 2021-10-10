Türkiye’ye yatırım yapan pişman olmaz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Adana'da bir dizi açılışa ve partisinin programına katıldı. İlk olarak Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi Temel Atma ve Adana'da yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreni'ne katılan Erdoğan, ardından 5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin açılışını yaptı. Daha sonra AK Parti Adana Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na giden Başkan Erdoğan, son olarak Çukurova Üniversitesi'nde yapımı tamamlanan tesislerin açılış programına katıldı. Ceyhan'daki ilk törende konuşan Başkan Erdoğan, Türkiye'de yatırımcılara sağlanan imkan ve avantajlardan bahsetti.

PROJELERİ TEK TEK SIRALADI

Adana'da 2,2 milyar liralık kamu yatırımı ile 1,8 milyar liralık özel sektör yatırımlarının açılışını yaptıklarının altını çizen Erdoğan, "Eğitimde 63 okulu, gençlik ve sporda yeni stadyumun ikmal inşaatının, 1000'er kişilik 2 öğrenci yurdunun açılışlarını yapıyoruz. 250 yataklı Ceyhan Devlet Hastanesi'nin, 112 biriminin de aralarında bulunduğu yatırımlarını gerçekleştiriyoruz. Lojmanların resmi açılışlarını yapıyoruz. Adana Mersin arasındaki tamamlanan kısımlarını hizmete alıyoruz. İller Bankamızın çeşitli ilçelerinde tamamladığı alt yapı üst yapı projeleri ile TOKİ projelerini hizmete açıyoruz. Tarımda kırsal kalkınma ve orman yatırımlarının resmi açılışlarını yapıyoruz. Kültür ve turizmde yeni müzenin ikinci etabının da açılışını yapıyoruz. Sanayi ve teknolojide Çukurova Kalkınma Ajansı'nın desteklediği projeler ile alt yapı yatırımlarının açılışlarını yapıyoruz. Hizmet birimlerinin resmi açılışlarını da buradan gerçekleştiriyoruz. Çukurova Üniversitemizin tamamladığı birçok yatırımı var. Açılışlarını yapacağız. Salgın döneminde faaliyete geçen 26 fabrikanın da açılışını gerçekleştiriyoruz. Temelini atacağımız Polipropilen Üretim Tesisi ve fabrikalar Türkiye'nin nasıl kararlılıkla ilerlediğinin sembolüdür. Ceyhan endüstri bölgesini 2007'de kurduk. Amacımız polipropilenin üretilmesini sağlamaktı. Bu işi yapan şirketimiz 1,7 milyon dolarlık yatırım yapacak" dedi.

'MİLLET İSTİYOR, BİZ YAPIYORUZ'

Türkiye'nin otomotivin ardından 2. sırada yer alan kimya sektöründe dış ticaret açığı vermekten kurtulacağını dile getiren Başkan Erdoğan, "Türkiye'ye güvenip yatırım yapan hiç kimse pişman olmaz. Tam tersine, sağladığı büyük kazançtan hep memnuniyet duyar. Ülkemizdeki ve dünyadaki tüm yatırımcıları Türkiye'nin kendilerine sunduğu imkanları ve fırsatları değerlendirmeye davet ediyorum. Bay Kemal 'fabrika var mı' diyordun, 26 fabrikayı açıyoruz. Dünyanın krizlerin pençesinde kıvrandığı dönemde yapılan yatırımlar iş insanlarımızın vizyon derinliğine işaret ediyor. Ceyhan Endüstri Bölgesi gibi 23 büyük çaplı tesisi daha ekliyoruz, 83 bin ilave istihdam sağlayacağız. Dijitalleşme ve yapay zeka gibi teknolojinin sağladığı yeni imkanları en iyi şekilde kullanacağız. Milletimiz istiyor biz yapıyoruz. Bugüne kadar böyle oldu bundan sonra da aynı şekilde devam edecek" açıklamasını yaptı.

'TÜM GÜZELLİKLERE SAHİP ÇIKIYORUZ'

5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali Açılış Töreni"ne katılan Başkan Erdoğan, burada daha önce Adana'da karşılaştığı bir pankartın hikayesini anlattı. Türkiye'de 'lezzet' deyince akla ilk gelen yerlerden birinin Adana olduğunu söyleyen Erdoğan, "AK Parti'yi kurduğumuz ancak siyasi yasaklı olduğumuz için henüz Meclis'te yer almadığımız bir dönemde Adana'ya gelmiştim. Karşılamadaki pankartlardan birinde 'Seni kebaptan ve şalgamdan daha çok seviyoruz' yazıyordu. Gerçekten de bir Adanalının bir başka faniye olan sevgisini bundan daha samimi anlatabilecek başka bir ifade yoktur. Festivalde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kökenine, mezhebine bakmadan 84 milyonun her birine sahip çıkıyoruz. Adana'nın tüm güzelliklerine sahip çıkıyoruz. Festivalimizin sıfır atık prensibiyle düzenlemesini de Paris İklim Anlaşması'nı onayladığımız şu günlerde önemli görüyorum" ifadelerini kullandı.

'İSTİHDAM SALGINDAN ÖNCEKİ DÖNEMİ GEÇTİ'

GELİŞMİŞ ülkelerin ihtiyaçlarını karşılamak için Türkiye'ye yöneldiğini ve ihracatın rekorlar kırdığını anlatan Başkan Erdoğan, "Fabrikalarımız harıl harıl çalışıyor. İstihdamda salgın öncesi dönemin üstüne çıktı. Yüzde 1,8 büyürken, bu yılın ilk çeyreğinde 7,2, ikinci çeyrekte ise 21,7 oranıyla yükseliş trendini sürdürdü. Küresel düzeyde enerji fiyatları fahiş oranlarda arttığı halde, biz bunları 3'te biri 5'te biri oranda yansıtıyoruz. ABD'nin, İngiltere'nin halini görüyorsunuz. Benzin yok benzin! Her badireden ülkemizi nasıl kurtardıysak bugün de öyle olacak" diye konuştu.