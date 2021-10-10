‘Yurt bahanesiyle eylem yapanlar terör bağlantılı’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda konuştu. Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrencilerin rektörün önünü keserek aracının üzerinde tepinmesine değinen Bahçeli, "Rektörün otomobiline yarı çıplak çıkıp üzerinde tepinen mahlukatın Türk gençliğine mensup olması imkansızdır. Türk gençliğini değil, hain planları temsil ettiği çok açıktır. Bunlar genç veya öğrenci değil, ajan provokatörlerdir. Biz gençliğimizi sokakta bulmadık, sokaklara teslim edemeyiz. Onların akıllarını çelmek için geceli gündüzlü kara propaganda yapan terör örgütlerine, marjinal sol gruplara, merdiven altı yapılara, zilletin çukuruna düşmüş Türkiye muhalifi siyasilerin köhne ve kötürüm hesaplarına peşkeş çektirmeyiz" diye konuştu.

ÜLKÜ OCAĞI TEPKİSİ

ABD'ye de ülkücülerle ilgili terör araştırması tasarısından dolayı sert tepki gösteren Bahçeli, "Teröristi tanımak ve bilmek merakındaysa yeni dost ve müttefiki yanaşmalarına bakmalıdır. Sizden korkan sizin gibi namert olsun" değerlendirmesinde bulundu.