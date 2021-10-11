Başkan Erdoğan iş insanı Gür’ün cenazesine katıldı

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Beyoğlu Eğitim, Kültür Vakfı ve Güneysu İlim Öğrenenler Yardım Vakfı Başkanı, iş insanı Hacı Ahmet Gür'ün cenazesine katıldı. Gür için Üsküdar'da bulunan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. CENAZE törenine Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de katıldı. Gür, düzenlenen törenin ardından Beykoz Çavuşbaşı Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.