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Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı yaklaşık 3 saat sürdü. Toplantının ardından Başkan Erdoğan'ın önemli açıklamalar yapması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi
AA

11.10.2021, 19:23 Güncelleme Tarihi: 11.10.2021, 19:48

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı yaklaşık 3 saat sürdü.

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