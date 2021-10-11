Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı yaklaşık 3 saat sürdü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı yaklaşık 3 saat sürdü. Toplantının ardından Başkan Erdoğan'ın önemli açıklamalar yapması bekleniyor.
11.10.2021, 19:23 Güncelleme Tarihi: 11.10.2021, 19:48
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı yaklaşık 3 saat sürdü.
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