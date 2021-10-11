‘Kentsel dönüşüm için finansman yaratılması şart’

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, depreme karşı alınabilecek önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan TBMM Meclis Araştırma Komisyonu'nun raporu ile ilgili Meclis'te basın toplantısı düzenledi. Yüzde 80 dönüşüme ihtiyacı olan, sadece yüzde 20 sağlıklı konuta sahip İzmir'in dönüşüm konusunda geç kaldığını söyleyen Nasır, bu konuda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin dönüşümü siyasi bir risk olarak değerlendirdiğini ifade etti. İzmir depremi sonrası sahada oluşan talepler ve önerilerle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Nasır, "Hazırladığımız raporun iki başlığı da kentsel dönüşüm ve kentsel dönüşüme finansal oluşturulması olmuştur" diye konuştu. Konuşmasında afetlerle ilgili bir fon oluşturulmasının önemine de değinen Nasır, "Deprem zararlarını azaltmaya yönelik politikaların hızlı bir şekilde uygulamaya konulabilmesi için merkezi yönetim bütçesi ve vergilerden kaynak aktarılarak deprem başta olmak üzere afet risklerini azaltmaya yönelik çalışmalara finansman desteği sağlayacak, sürdürülebilir bir deprem fonunun oluşturulmasının gereklidir" dedi.