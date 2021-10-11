PKK’nın beli kırıldı

TÜRKİYE'DE 1984 yılında ilk hain saldırısını gerçekleştiren PKK terör örgütü, 37 yıldır kan ve gözyaşından besleniyor. Ancak Türkiye'nin son dönemde terörle mücadeledeki kararlı tutumu, PKK'nın belini kırdı. Örgüt eleman kazanamaz, eylem yapamaz hale geldi. MİT ve TSK girilemez denilen yerlerde en üst düzeydeki örgüt mensuplarının tek tek ortadan kaldırdı.

YENİ DÖNEM "BUL VE YOK ET"

YURT içinde terörist sayısı 181'e inerken, bu teröristlerin 60'a yakınının ağır şekilde yaralı olduğu açıklandı. Üst düzey isimlerin de olduğu 155 terörist teslim oldu, örgüte katılım bu yıl sadece 39 kişiyi buldu. FETÖ'nün devletten arındırılmasının ardından terörle mücadelede büyük bir değişim yaşandı. Bundan böyle terörle mücadelede yeni önemin adı "bul ve yok et" oldu. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) artık hem yurt içinde hem de yurt dışında küçümsenmeyecek şekilde büyük bir operasyonel güce erişti.

İHA VE SİHA'LAR KORKU SALIYOR

TERÖRLE mücadelede etkin şekilde kullanılan milli ve yerli İHA ve SİHA gibi stratejik silah sitemlerinin de eklemlenmesi başta PKK olmak üzere terör örgütlerine artık yaşam şansı tanımıyor. Akıllı mühimmatlar taşıyan SİHA'lar ile günlerce izlenebilen hainler Kuzey ırak'ta her coğrafi alanda etkisiz hale getiriliyor. Terör örgütü PKK'nın gerçek yüzünü gören bölge halkı da örgüte karşı cephe aldı. Bölgeye yapılan yatırımlar ile gençlerin önü açıldı, istihdam arttı. Geçmiş dönemlerde yılda 5 bin 500 kişinin katıldığı terör örgütüne 2020 yılında 53, 2021 yılının ekim ayına kadar ise sadece 39 kişi katıldı. Köşeye sıkışan terör örgütünden kaçışlar da her geçen gün artıyor. 2020 yılında örgütten sadece ikna yoluyla kaçan terörist sayısı 243 iken 2021 yılında ise bugüne kadar 155 terörist teslim oldu.

SÖZDE ÜST DÜZEY İSİMLER ÖLDÜRÜLDÜ

YILBAŞINDAN bu yana yapılan operasyonlarda üst düzey birçok isim yakalandı. Örgütün sözde lojistik sorumlusu 'Laşer' kod adlı İbrahim Parım isimli terörist sağ olarak MİT tarafından Sincar'da ele geçirilip Türkiye'ye getirildi. PKK'nın beyni olarak nitelendirilen sözde gümrük sorumlusu Ömer Aydın ve eylemleri düzenleyen kişileri yetiştiren Dalokay Şanlı MİT ve TSK'nın operasyonuyla öldürüldü. Murat Karayılan'ın akıl hocası olarak bilinen "Sofi Nurettin" kod adlı terörist Halef El Muhammed, bugüne kadar PKK/KCK'nın sözde askeri konseyinde etkisiz hale getirilen en üst düzey terörist oldu. Örgütün kuluçka yuvası Mahmur kampındaki sözde üst düzey yöneticisi "Doktor Hüseyin" kod adlı Selman Bozkır ve "Salih Cizre" kod adlı Hasan Adır da saf dışı bırakıldı. Kırmızı kategoride aranan terörist Ulaş Doğan, Hakan Ateş, Engin Karaaslan, Hasan Said Hasan, Mehmet Emin Ekinci, Mehmet Hatip Arıtürk, Halide Tarı gibi örgütün önemli isimleri MİT ve TSK'nin operasyonlarıyla öldürüldü. Kars'ın Kağızman ilçesi Çemçe bölgesindeki operasyonda ise 4'ü gri listede 7 terörist etkisiz hale getirilerek terör örgütünün sözde Çemçe grubu imha edildi. Siirt'teki Herekol Dağı'nda biri sözde sorumlu, 5 teröristin etkisiz hale getirildi, böylece örgütün buradaki sözde karargahının çöktüğü bildirdi.

BAŞBUĞ: ARTIK İSTİKAMET KANDİL

TÜRKİYE'NİN son dönemdeki terörle mücadeledeki başarısını Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, Yeni Asır'a yorumladı. Kirli ihanet şebekesi FETÖ terör örgütünün istihbarat ağı içerisinden temizlenmesinin ve yerel unsurların Türkiye'ye olan güveninin artmasının başarıda büyük bir faktör olduğunu açıklayan Coşkun Başbuğ, terör örgütü için artık dağların ve şehirlerin güvenli olmadığını söyledi. Bundan sonraki süreçte örgütteki çözülmenin hızlanarak devam edeceğini kaydeden Başbuğ, "Eli kulağında ya Kandil'e ya da Sincar'a belki ikisi de eş zamanlı büyük bir operasyon başlayacak. Operasyon yapıldıktan sonra istikamet Suriye. Yani o coğrafyadaki terör koridorunun bölgeden tasfiyesi gibi bir gündem başlayacak.

O gündemin de başlangıç işaretini de Cumhurbaşkanı verdi, 'Amerika, Afganistan'da olduğu gibi Irak ve Suriye coğrafyasından çıkmak zorunda kalacak' dedi. İşte bu söz operasyonun hazırlıkları olarak algılanmalı. Türkiye ciddi bir hazırlık peşinde. Bu işin çok uzun sürmeden belki de bu kışa girmeden Irak coğrafyasında gerçekleşeceğini düşünüyorum. Zaten hazırlıklar da bu yönde" diye konuştu.



ÖRGÜTE AĞIR DARBE

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nın verilerine göre, 2015'ten bu yana TSK tarafından 18 bin 549 terörist etkisiz hale getirildi. Örgütün üst düzey sözde yöneticilerine PKK'nın 'kale'si olarak nitelendirilen Kandil, Sincar, Mahmur, Gara, Duhok ve Süleymaniye'de darbe vuruldu. Haftanin ve Hakurk bölgelerinde sıkışan PKK, yerleştiği Gara bölgesinde de tutunamıyor. İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre sadece bu yılın ilkbahar- yaz döneminde gerçekleştirilen 10 bin 850 operasyonda 127 terörist etkisiz hale getirildi. Bunlardan 4'ünün kırmızı listede, 1'inin mavi, 2'sinin yeşil, 10'unun turuncu, 17'sinin gri, 5 tanesinin de liste dışı olan üst düzey 39 terörist olduğu öğrenildi. SİHA'lar ile 402 sığınak yok edildi.

HÜSEYİN KILIÇ