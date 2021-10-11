GÖREVE geldikten sonra İzmirlilerin sorunlarına çözüm bulmak yerine her yere heykel diken Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, bu kez de 10 Ekim 2015'te Ankara Garı önündeki DEAŞ saldırısında ölen 103 kişi anısına heykel yaptırdı. "Hayat Çemberi" adlı 10 Ekim Anıtı ve Anma Yeri, dün katliamın yıl dönümünde Alsancak Gar karşısındaki parkta törenle açıldı. Bir dakikalık saygı duruşunun ardından konuşan Başkan Soyer, "10 Ekim Anıtı, barışın İzmir'deki yıkılmaz simgesi olacaktır" diye konuştu.
Soyer tartışılan heykeli törenle açtı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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