Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! Çekirge operasyonu başladı

İçişleri Bakanlığı: 9 ay süren takibin ardından 28 ilde eş zamanlı "Çekirge Operasyonu" düzenlendi. Operasyon, sahte engelli raporu, reçete, PCR testi düzenleyen, dublör kullanarak başkasının yerine sınava girenler gibi nitelikli dolandırıcılık suçunu örgütlü olarak işledikleri tespit edilenlere yönelik düzenlendi. Operasyonda şüpheli şahıslardan 235'i hakkında gözaltına alınma kararı mevcut olup, 151 şahıs ise ifadelerine başvurulmak üzere Emniyete davet edilecek.

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