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Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! Çekirge operasyonu başladı

Son dakika haberi...İçişleri Bakanlığı, nitelikli dolandırıcılık suçu işlediği iddiasıyla 28 ilde 20 suç örgütü ve 235 şüpheliye yönelik Çekirge operasyonunun başlatıldığını bildirdi.

Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! Çekirge operasyonu başladı

12.10.2021, 08:55 Güncelleme Tarihi: 12.10.2021, 09:15

İçişleri Bakanlığı: 9 ay süren takibin ardından 28 ilde eş zamanlı "Çekirge Operasyonu" düzenlendi. Operasyon, sahte engelli raporu, reçete, PCR testi düzenleyen, dublör kullanarak başkasının yerine sınava girenler gibi nitelikli dolandırıcılık suçunu örgütlü olarak işledikleri tespit edilenlere yönelik düzenlendi. Operasyonda şüpheli şahıslardan 235'i hakkında gözaltına alınma kararı mevcut olup, 151 şahıs ise ifadelerine başvurulmak üzere Emniyete davet edilecek.

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