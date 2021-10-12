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Haberler Gündem “Terör koridoruna izin vermeyeceğiz”

“Terör koridoruna izin vermeyeceğiz”

“Terör koridoruna izin vermeyeceğiz”

12.10.2021

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, Antalya Kundu'daki Adalet Bakanlığı tesislerinde düzenlenen Ceza İnfaz Kurumları 10'uncu yıllık değerlendirme toplantısına katıldı. Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde şehit olan polis memurlarının ailelerine başsağlığı dileyen Bakan Gül, "Terör örgütleriyle sonuna kadar kararlı mücadelemizi sürdüreceğiz. Milletin huzuruna kastedemeyecek bir hale gelinceye kadar terörle mücadelemizi başarılı ve kararlı şekilde sürdüreceğiz. Ülkemizin yanı başında bir terör devleti koridoruna da asla izin vermeyeceğiz" dedi.
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