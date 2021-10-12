Varank ve KOSGEB’den Sözcü gazetesine sert tepki

SÖZCÜ Gazetesi'nin asılsız "KOSGEB binasına 47 bin liralık klozet" ve "Bürokrata masajlı duş ve akıllı klozet" başlıklı haberlerine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan ve KOSGEB'den sert tepki geldi. KOSGEB'den yapılan açıklamada, ihalenin 3 yıldır bekleyen yapım işlerini kapsadığı kaydedilirken, "Haberde geçen masajlı duş sistemi ifadesinin, söz konusu ürünün piyasadaki adı olduğu basit bir Google aramasıyla bulunabilir. 'Gömme Rezervuarlı Klozet' ifadesiyle de her yerde kullanılan standart klozet tarif edilmiştir. Kurumu yıpratmayı amaçlayan bu yalan ve asılsız habere karşı tüm hukuki haklarımızı kullanacağız" ifadelerine yer verildi. Bakan Varank ise sosyal medya hesabından konu ile ilgili açıklama yaptı. VARANK, "Hayal dünyalarında kurguladıkları 'led ışıklı akıllı klozet' fantezisi üzerinden yazdıkları yalan ve iftira dolu haberle KOSGEB'i töhmet altında bırakmak isteyen sözüm ona medyaya tavsiyem şudur: foseptiği, klozet işlerini bırakıp gerçekten gazetecilik yapsınlar!" açıklamasında bulundu.

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