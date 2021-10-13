Bahçeli’den muhalefet partilerine sert tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. "Zillet ittifakının kurduğu kumar masasında hile vardır" diyen Bahçeli, "CHP, İP, SP, DP, Gelecek Partisi ve DEVA'nın temsilcileri, HDP'yi masa altında tutarak sözde bir uzlaşmaya vardıklarını açıkladı. Uzlaşma dürüst ve temiz siyaset ile olur. Bunların neresi dürüst ve temiz? İP başkanı yeni yönetim sisteminde yer almayan göreve mecbur edilen bir zavallıdır. CHP'nin gizli gündeminde anayasanın ilk 4 maddesini kaldırmak esastır" dedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu'na 4 soru soran Bahçeli, "Anayasa'dan Atatürk'ü çıkarmayı düşünüyor musunuz? Türk ismini tasfiye etmeyi düşünüyor musunuz? Türkiye yerine ülke, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yerine insanı kelimelerini getirmeyi amaçlıyor musunuz? Terörist Demirtaş'ı hala savunuyor, ona elçiler gönderiyor musunuz? Sorularıma cevap ver" diye konuştu.

'AĞZIMI KAPATACAK BİR BABAYİĞİT YOK'

HDP'NİN kapatılması ile ilgili önerisi üzerine HDP'lilerin "Sen ağzını kapat" dediklerini hatırlatan Devlet Bahçeli, "Benim ağzımı kapatabilecek bir babayiğit anasının karnından doğmadı. Bölücü ve terör faaliyetlerini görmezden gelirsek onurumuz ve şerefimizi kaybetmiş oluruz" diye konuştu.